Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

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Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...
Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi... Harun Güçlü Tarih: 2018-03-19 Saat: 12:31:27
Güncelleme : 2018-03-19 12:31:27Bu içerik 13 kez okundu.
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Yunanistan’ın ise Ege bölgesin de başlatmış olduğu tatbikat içerisinde katılımcıların ise provokasyonunun arka kısmında ülkeleri ise ele yollamaktadır. “Iniochos (Dizgin) 2018 yılı içerisin de tatbikat da ise ABD, BAE, İngiltere ile İtalya da katılım da bulunmaktadır. İsrail ile Mısır da ise gözlemci olmaktadır. ABD, ise Atina’ya j-SOW füzesi ile takviye de bulundu. Hava ile Deniz Kuvvetleri ise tacizler üstüne ise alarmda bulundu. Yunanistan da bu agresifliğin de arka planın da duran ise bilinmekte olan adlar da olmakta. Şuana kadar ise Yunanistan ve ortak tatbikat içerisinde bulunan imza atmış oldukları ise bilinmekte olan ABD, İngiltere, BAE, İtalya ile perde gerisinde ise İsrail olmaktadır.

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