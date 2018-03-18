ABD'nin Yeni İran Yaptırımları Ne Anlama Geliyor?

İngiltere, Fransa ve Almanya İran'a yeni AB yaptırımları önermişlerdir.

APM, Reuters'den alıntı yapan APA raporlarına göre, İran'ın balistik füzelerine ve Suriye savaşındaki rolüne göre, yaptırımlar, Washington'un Tahran'la 2015 nükleer anlaşmasını korumaya ikna edilmesi amacıyla gizli bir belgeye göre önerildi.

Reuters tarafından görülen ortak bildiride, Cuma günü Avrupa Birliği başkentlerine gönderilen iki konu, konuyu bilen iki kişinin, bütün 28 AB üye hükümetinin desteğine ihtiyaç duyacakları gibi bu tür yaptırımlara destek verileceği söyleniyor.

Önerge, Tahran'ın nükleer silah geliştirme yeteneğini sınırlandıran, yani ABD Başkanı Donald Trump'ı yurtdışındaki İran gücüne karşı koymanın başka yolları olduğunu göstererek, dünya güçleri tarafından imzalanan anlaşmayı kaydetmek için bir AB stratejisinin bir parçası.

Trump, 12 Ocak'ta Avrupalı ​​imzacılara bir ültimatom verdi. “İran'ın nükleer anlaşmasının korkunç kusurlarını düzeltmek” fikrini kabul etmeliyiz - ki bu, selefi Barack Obama'nın altında mühürlendi - ya da ABD'nin yaptırımlarını genişletmeyi reddediyordu. İran. Trump, 12 Mayıs'ta askıya almak için taze “feragat” yapmadıkça, ABD'nin yaptırımları devam edecek.

“Bu nedenle önümüzdeki günlerde, halk tarafından sergilenen rolleri göz önünde bulundurularak hedef alınması gerektiğine inandığımız kişi ve kurumların bir listesini yapacağız” dedi belgede, İran'ın balistik füze testlerine ve Tahran'ın Suriye hükümetini desteklemedeki rolüne atıfta bulunuldu. yedi yıllık iç savaş.

Adımlar, Reuters tarafından geçtiğimiz ay görülen bir ABD Dışişleri Bakanlığı kablosunun, Trump'ı tatmin etmek için bir yol olarak ana hatlarını çizdi: basitçe nükleer anlaşmayı geliştirmeyi taahhüt etti.

Aynı zamanda Tahran ile olan hayal kırıklığını da yansıtıyor. “Tahriş oluyoruz. Diplomat, 18 ay boyunca onlarla konuştuk ve bu konularda ilerleme kaydedemediklerini söyledi.

Diplomatlar, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının öneriyi Pazartesi günü Brüksel'de yapılan kapalı kapılar toplantısında görüşeceklerini söyledi.

Analistler, Orta Doğu'da yıkıcı bir genişleme riskini azaltan bir atılım olarak anılan nükleer anlaşmanın Washington 'un çekilmesi halinde çökebileceğini söylüyorlar.