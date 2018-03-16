11 gündür kayıptı ölü bulundu

11 gündür kayıptı. Cansız bedenini bakın nerede buldular ? Çanakkale de, 11 gün öncesin de kaybolmuş olan çiftçi olan Halil İbrahim Çetinkaya 60, köylüler tarafından dere yatağı kısmında ölü cesedine rastlandı.

Bayramiç ilçesi ile alakalı olan Evciler köyünde yaşamını sürdürmekte olan evli ve birde çocuk babası olan çiftçi Halil İbrahim Çetinkaya, altı mart Salı günü evinden çıkmış olduğu, ve tedavi olmak amaçlı ise Ezine Devlet Hastanesine gitmiş olduğu anlaşıldı.

Tedavisinin ise sonrasın da eve gitmeyince ailesi ise Halil İbrahim Çetinkaya ile alakalı jandarmaya kayıp başvurusu yaptıkları saptandı. Jandarma ise köy ile etrafında arama kurtarma çalışmasın da bulundu. Halil İbrahim Çetinkaya’nın ise kesin ölüm sebebinin hala çözülemediği ve otopsi sonucunda meydana çıkacağı anlaşıldı.