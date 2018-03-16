10 yıl hapis cezası HDP'li milletvekiline

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10 yıl hapis cezası HDP'li milletvekiline
10 yıl hapis cezası HDP'li milletvekiline admin Tarih: 2018-03-16 Saat: 23:30:44
Güncelleme : 2018-03-16 23:30:44Bu içerik 36 kez okundu.
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10 yıl hapis cezası HDP'li milletvekiline

HDP'li Aysel Tuğluk’a 10 yıl hapis cezası verildi. HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı olan Aysel Tuğluk’un ise, “Terör örgütü yöneticisi olmak” suçu dolayısı ile yargılanmış olduğu dava içerisinde karara varılmıştır.

Ankara da ise 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmüş olan dava içerisinde Tuğluk’a ise 10 yıl boyunca hapis cezasına çarptırıldığı saptandı.

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı olan Aysel Tuğluk, ise “Terör Örgütünün yöneticisi olması” suçu ile yargılanmış olduğu dava sırasın da karara varılmıştır.

Mahkeme heyetinin ise, Tuğluk’a da 10 yıl boyunca hapis cezası vermiş olduğu saptandı. Dünya da ise 20 ülkesinden 60 değişik özerklik yöntemi olmaktadır.” Diye söyledi.

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