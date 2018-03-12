Esad rejimi güney cephesine de saldırıyor

Esad rejimi, güney cephesine de saldırıyor. Beşşar Esad rejimi tarafından, Suriye de güney kısmında ABD-Rusya da güvenli bölge ilan etmiş olduğu Dera ilini de uçaklar ile nişan almakta. Saldırılar da ise içlerinde çocukların da olduğu 20 sivil yaralı kaldı.

Dera da muhabirler den edinilen bilgilere göre ise, rejim içerisinde, Dera’yı da temmuzdan bu güne kadar ilk defa hedefe almaktadır.

Sabah saatleri sırasın da gerçekleşen hava saldırıları sırasın da i belirlemeler üstünde içlerin de çocukların da bulunduğu 20 sivil yaralanmıştır.

Fakat 4-5 Temmuz ayı içerisinde toplantı esnasın da ABD ile Rusya, güney cephesi ile alakalı adlandırılmış olan bu alanı Astana anlaşmaları kapsamı içerisinden çıkarttığı ve farklı bir güvenli alan olarak ilan da bulunmuştu.