Nükleer yakıtlı uzay mekiği Çin'den

Çin 2040'a kadar nükleer yakıtlı uzay mekiği yapacak. Çin de, 2040 yılına kadar nükleer yakıtlı uzay mekiği yaratmayı planlamakta.

Çinli havacılık yetkilileri ile, başkent içerisinde Pekin de yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantıları çerçevesi içerisinde, Mars’a keşif aracı yollanması ile, uzay turizmi ile nükleer yakıtlı uzay mekiği programı ile alakalı gazetecilere de duyuruda bulundu.

Çin Uzay Bilim ile Teknoloji Şirketi olan (CASC) araştırmacısı olan Cou Veyniciang, ülkenin 2020’li yılları içerisinde Mars’a gönderme planlamış olduğu keşif aracı il yakıt ile motor da ise teknolojilerin de sistemleri içerisinde ilerleme de bulunduğunu ve aracın ise testlerine de başlanmış olduğunu dile getirdi. Dünya ya ise geri gelme kabiliyetinin de olacağını açıkladı.