Fransa'da aşırı sağ cephe lideri değişmedi

Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe'nin lideri değişmedi. Fransa da fazla sağcı Ulusal Cephe de 2011 yılından bu yana doğru lideri olan Marine Le Pen tekrardan Genel Başkan olmuştur. Ulusal Cephe de ise kurucu başkanı olan babası Jean-Marie Le Pen’in Onursal Başkanlık payesi ile bitirildi.

Fransa da ise fazla olarak sağ görüşlü Ulusal Cephe olan (FN) partisin de başkanlığa karşı Marine Le Pen tekrardan seçilmiştir. FN ise ülke içerisinde kuzey kısmında Lille kentinde olan kongre partisi içerisinde tüzüğün de farklılık ile genel başkan seçimi amaçlı da delegeler oy kullanmıştır.

Bin 500 kadar delegenin ise katılmış olduğu kongre içerisinde bir aday olması mevcut Genel Başkan Marine Le Pen tekrardan seçilmiştir. Birde parti iç tüzüğü içerisinde revizyona gidildiği ile, delegelerin de beşte dördü olarak desteği ile Onursal Genel Başkanlığında dahili olarak fazla sayıda farklılık oldu.