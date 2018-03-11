İşte Putin'in duyurduğu o füze

İşte Putin’in duyurduğu o füze. Rusya da Savunma Bakanlığı, tarafından Devlet Başkanı olan Vladimir Putin’in, “herhangi bir savunma sisteminin tarafından yakalanmamış olduğunu” iddia ettiği Hançer (Kinjal) isimli hipersonik füzenin ise görüntüleri yayımlanmıştır.

Rusya Devlet Başkanı olan Vladimir Putin, 1 Mart içerisinde yapılan mevlis konuşmasın da övgü ile anlattığı Hançer (knijal( isimli füzenin de yeni testler ile alakalı görüntüleri de görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığının yapmış olduğu yayımlamada da ki görüntü içerisinde “Herhangi bir savunma sistemi tarafından yakalanmamış olduğunu” dile getirdiği füze ve ilk defa dünyaya tanıtım da bulundu.

Görüntülerde ise, Mig-31 tipi bir savaş uçağının da olduğu Kinjal füzesinin de hedefine karşı fırlatıldığı anlaşıldı.