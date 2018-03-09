Hastayı canlı bomba sandılar

Yere düşen hastayı canlı bomba sandılar, panik anları kamerada. Gaziantep de bir hastane içerisinde yere düşmüş olan hastayı canlı bomba diye düşünen insanlar içlerinde panik yaşadı.

Çalışanlardan birisi ise sarkmış olan kabloların holter cihazına ait olduğunu bilmesi sonrasın da herkes huzura kavuştu. Alınan bilgilere göre ise, olayın 6 Mart da Gaziantep Üniversitesin de ortaya çıktığı saptandı.

Kimliği ise hala anlaşılamayan 25-30 yaşlarında bulunan bir şahıs, günlük yaşam içerisinde kalp ritmi ile tansiyonu ölçmek amaçlı göğsüne takılmış olan ‘Holter’ cihazı ile hastaneye girdiği anlaşıldı. Yerde ise ilk olarak müdahale de bulunulan hastaya, tedavi amaçlı yeniden acil servise kaldırdılar.

Gence ise müdahale de bulunmak isteyen bir şahısın kabloları görmüş olduğu ve ‘canlı bomba’ diye bağırması sonrasın da hastane içerisinde panik oluştu.