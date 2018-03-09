3150 terörist etkisizleştirildi

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3149'a yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıç noktasından bu ana kadar 3149 teröristin etkisiz hale büründüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından ise söylenen duyuru içerisinde, hudutlar ile bölge sırasın da güvenlik ile istikrarı gerçekleştirmek amaçlı, Suriye de kuzeybatı kısmında Afrin de PYD/YPG/PKK/KCK ile DEAŞ mensupları da etkisiz şekle getirildi.

Dost ile kardeş halkı olan teröristlerin ise baskı ile zulmünden kaçmak için 20 Ocak içerisinde başlatılmış olan harekat devam etmekte. Harekat içerisinden bu ana kadar ise etkisiz şekle bürünen terörist sayısı ise 3149 kadar oldu. Afrin ve Azez’e ise su sağlamakta olan barajın da kontrol içerisinde alınmış olduğu da dile getirildi.