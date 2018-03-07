Polis şok oldu 3 yıldır kayıptı

Polis şoke oldu: 3 yıldır kayıptı paramparça halde bulundu. 2015 yılı içerisinde ABD tarafından Texas eyaleti içerisinde bir an da meydandan kaybolmuş olan 61 yaşında olan kadının cesedi ise, eve yeni taşınmış olan kiracıların havalandırma boşluğu kısmında görüldü.

Üç yıl boyunca ise haber dahi alınamayan kadının cesedini ise fareler tarafından parçalanmış olduğu saptandı. ABD de Texas eyaleti içerisinde 2015 yılından bu yana kadının, eve yeni taşınmış olan kiracılar fark etti.

Yaşlı kadının ise, cesedini farelerinin tarafından parçalanmış şekilde buldukları havalandırma boşluğunda yatmaktaydı. 2015 yılında ise bir anda meydan da gözükmeyen Mary Stewart Cerruti’den ise üç yıl kadar herhangi bir iz rastlantı bulunmadığı ve eve ise taşınmış olan kiracıların farelerden geride kalmış olan tek kemikleri bulunan bir ceset buldular.