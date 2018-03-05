Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri. Esenyurt Belediyesi içerisinde ek hizmet binasın da silah seslerinin geldiğini ve haber verilmesi sonrasın da olay alanına polis ile ambulans sevk edildi.

Bina da ise bir şahısın eşini de vurduğu ve intihara girişmeye kalktığını iddia edilirken inceleme de devam etmektedir. Alınan bilgilere göre ise olay yerinde, sabah saatleri sırasın da ise Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde olan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası içerisinde gerçekleşti.

Adının ise saptanamayan bir kişi, pompalı tüfek ile belediye binasına girmiştir. Etraftakileri ise silah ile korkutmuş olan zanlı, belediye de çalışmış olduğu anlaşılan sevgilisi olan Muradiye Bektaş’ı alıkoyduğu ve odaya kapattığı saptandı. Burada ise sevgilisinin canına kast eden zanlı, daha sonrasın da ise intihara girişti.