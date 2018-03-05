Trüf mantarı kaçakçılığı

Trüf mantarı kaçakçılığına rekor ceza Trüf mantarını ise belgesiz ile izinsiz olaraktan yurt dışına çıkarmak amaçlı İtalyan uyruklu olan şahsa , 466 bin 509 lira para cezasına çaptırıldı.

Toplanmış olan trüf mantarını ise, belgesiz ile izinsiz olaraktan yurt dışına kaçırmak amaçlı olurken yakalanmış olan İtalyan insanına, Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından 466 bin 509 lira para cezası çarptırıldı. İstanbul da ise Orman Bölge Müdürlüğün de söylenen duyuru içerisinde, beyaz trüfün (Tuberborchii) mantarını araştıran şahıslara karşı olarak, koruma ile denetim faaliyetlerin de hız uygulandığını da açıkladı.

Yapılan duyuru da ise, Türkiye de pek çok saptanamayan fakat ticari değeri de fazla olan beyaz trüf mantarının ise kilo olarak 250 avroya satılmış olduğunu dile getirdi.