Köpeği arabalara yem etti

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Köpeği arabalara yem etti
Köpeği arabalara yem etti admin Tarih: 2018-03-05 Saat: 23:03:26
Güncelleme : 2018-03-05 23:03:26Bu içerik 44 kez okundu.
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Köpeği arabalara yem etti 

Köpeği arabalara yem etmişti. Cezaevinden çıkınca başına bu geldi Giresun da bir süre öncesin de baygın şekilde durmuş olan köpeği arabaların önüne atmış sonrasın da ise tutuklu yargılanan kişi cezaevinden çıkmış olduğu gün içerisinde araba çarpmıştır.

Giresun da ise 22 Ocak da Karadeniz Sahil Yolu kenar kısmında baygın bir şekilde durmuş olan köpeğin ölmesi amaçlı yolun ortasına kadar atmış olan birde köpeğin ölümüne sebep olan Beytullah U., ise hayvan severler ile köpeğin sahibinin şikayeti üstüne ise olaydan bir gün sonrasın da ise Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından temiz bir çalışma sonrasın da bulunmuştu.

Kaza sonrasın da ise 112 ekiplerinin hastaneye götürdükleri kişinin 1,24 promil alkollü olduğu ile çarpma sonucun da ise ayağın da ise eziklerin meydana geldiği anlaşıldı.

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