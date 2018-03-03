FETÖ'den aranan firarı savcı

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FETÖ'den aranan firarı savcı
FETÖ'den aranan firarı savcı admin Tarih: 2018-03-03 Saat: 20:48:10
Güncelleme : 2018-03-03 20:48:10Bu içerik 33 kez okundu.
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FETÖ'den aranan firarı savcı 

FETÖ'den aranan firari savcı yakalandı. İzmir de Fatulllahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması içerisinde FETÖ/PYD’ye yönelik devam ettirilen soruşturma kapsamı içerisinde hakkın da yakalanma kararı verilen firari savcının, Aksaray da gözaltı altına alınmış olduğu saptandı.

Edinilen bilgilere göre ise, Aksaray da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Organize Suçlar ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı trafından devam ettirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamı içerisinde hakkın da yakalama kararı verilen firari olan savcı Ersan Y’nin, Aratol Mahallesi içerisinde babasının olduğu ev içerisinde olduğunu dile getirdi.

Hareket haline geçmiş olan ekipler ise, Ersan Y’yi, evin bahçe kısmında park halin de bulunan 68 HC 332 plakalı olan otomobil içerisinde bulundu.

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