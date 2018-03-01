Türkiye ile başa çıkamayız diye dalga geçildi

Böyle dalga geçtiler. Türkiye ile başa çıkamayız. Doğu Akdeniz kesimin de yaklaşık olarak iki hafta boyunca sürecek olan sondaj da gerilim içerisin de Türkiye de ise hamlelerin de Rum kesimi ile aleyhine sonuçlanması ile hem Rum hem de Yunan basını içerisinde bulunması sürmektedir.

Diğer gazeteler de yayımladıkları haber ile karikatürler ile Rum yönetimi içerisinde ağır olarak eleştiriler de yöneltilmektedir.

Analiz de ise GKRY’de bölge içerisinde Türk baskısı ve başa çıkabilmek amaçlı olan savaş gemisinin de gönderme imkan ile kabiliyetini elde edemediği, enerji programın da ise iptal edilmesi ile karşı kısmında uğrayacak olduğu zararlara karşı müdahale de bulunamayacağı bölge de ise yüksek çaplı bir kriz içerisin de girdabın dan ise çıkamayacağı da yorum içerisinde bulundu.