İstanbul'da terör operasyonu

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İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu admin Tarih: 2018-02-28 Saat: 19:11:51
Güncelleme : 2018-02-28 19:11:51Bu içerik 72 kez okundu.
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İstanbul'da terör operasyonu 

İstanbul’da terör operasyonu. İstanbul da, terör örgütü olan DEAŞ’a karşılık operasyon yapıldı. Edinilen bilgilere göre ise, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından birçok ilçe içerisinde önceden ayarlanan fazla sayı da adres içerisinde operasyon da bulunuldu.

Özel harekat polisinin ise destek de bulunduğu operasyon sırasın da, bazı şüphelileri ise gözaltı altına alındığı saptandı.

Gözaltı altına giren şüphelilerin ise, Haseki Eğitim ile Araştırma Hastanesi içerisinde sağlık kontrolünü bitirildikten sonrasın da Vatan Caddesi üzerinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sorguları yapılması için götürüldüler.

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