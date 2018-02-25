Terör örgütlerine meydan okudu

Terör örgütlerine meydan okudu. AB Bakanı ile Başmüzakereci olan Ömer Çelik, “Teröristler bunu bilsinler, önümüze tek DEAŞ’ı sadece PKK’sı, YPG’si FETÖ’sü değil tümü toplanıp gelsinler, bütün aziz milletimizin gücü karşısın da perişan olacaklarını anlayacaklar.” Diye söyledi.

Bakan Çelik, ise Adana da Ak Parti’nin Seyhan İlçe Olağan Kongresin de bulundu. Adnan Menderes Spor Salonun da ayarlanmış olan kongre içerisin de duyuru da bulunan Bakan Çelik, Zeytin Dalı Harekatı ile alakalı yapmış olduğu konuşma sırasın da, “Bizim askerlerimiz Afrin de belli evlere girmektedir.

O evlere girdiklerin de ise gayet saygılar. Evlere girince ise görmekteler.yaşlı, çaresiz vatandaşlar ise ellerinin arka kısmından bağlandıkları birde o evlerin içerisine mahkum bırakıldıkları saptandı.