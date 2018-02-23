Paul Manafort ve Rick Gates için yeni suçlamalar

ABD'de Rus politik karışıklığının iddialarını araştıran özel danışma, Donald Trump'a iki yardımcıdan yeni suçlamalarda bulundu.

Robert Mueller, Bay Trump'un eski kampanya başkanı Paul Manafort'u ve iş ortağı Rick Gates'i çok sayıda vergi ve banka sahteciliği hakkında suçladı.

Her ikisi de Ekim ayında para aklamak için komplo kurmakla suçlandı.

Ancak adalet birimi soruşturmasının ana itici gücü Rusya ile gizli bir suç isnatlanma suçu bulunmuyor.

Bay Manafort'un bir sözcüsü en son suçlamalardan masum olduğunu söyledi. Reuters'in haberine göre, Bay Gates avukatının görüş taleplerine yanıt vermesi gerekmiyor.

Bay Manafort, Ukrayna'daki Rus yanlısı siyasetçilerle olan ilişkileri yüzünden suçlanarak Ağustos 2016'da Trump kampanyasının başkanlığına istifa etti.

Tecrübeli siyasi operatör, 1976'da Gerald Ford'un başlangıcından başlayarak, Cumhuriyetçi cumhurbaşkanlığı kampanyalarında çalıştı.

Yeni ücretler nedir?

32 sayılı Perşembe günkü iddianame, Bay Manafort ve Bay Gates'in, Bay Manafort'un vergi memurlarından elde ettiği kişisel gelirinde 30 milyon doların (22 milyon pound) gizli tuttuğunu iddia ediyor.

Ayrıca, Bay Gates'in kendi gelirinden 3 milyon doları gizlediğini iddia ediyor.

Virginia eyaletindeki Alexandria eyaletindeki bir federal büyük jüri tarafından açılan iddianameye göre, paralar 75 milyon dolarlık offshore hesabından "akıyor".

İki sanık, aslında yanlış olduklarını bildikleri 2010-14 yılları arasında ABD makamlarına vergi iadelerini sundular.

Bay Gates, "ipotek, çocuk parası da dahil olmak üzere kişisel harcamalar" için para ödemekten ve Virginia evini yeniden dekore etmekle suçlanıyor.

Perşembe gününün erken saatlerinde bir mahkeme, Bay Manafort'un ev hapsinin şartlarını değiştirme talebini reddetti.

Hakim, Bay Manafort'un gayrimenkullerini Virginia ve New York'ta kefalet karşılığı olarak kullanma sözü "yetersiz" kabul etti.

Özel avukat kefaletle yapılan başvuruya karşıydı.

Bay Mueller'in ekibi, Manafort tesislerinin "ilave ceza davası" ile ilgili olduğunu ve haciz durumunda el konulabileceğini savundu.

Mueller kaç kişi ücretlendirildi?

Dört eski Trump danışmanı da dahil olmak üzere 19 kişi özel danışma görevlisi tarafından suçlandı.

Ancak Başkan Trump tekrar tekrar belirttiği gibi, devam eden soruşturma herhangi bir ortaklarının 2016 cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu etkilemekle suçlanan iddia edilen bir Kremlin planıyla beraat etmesinden sorumlu değil.

Bay Manafort ve Bay Gates, geçtiğimiz Ekim ayında ABD para birimlerinin aklanması ve komplo da dahil olmak üzere paranın aklanması konusunda 12 sayımda bulunmaktan suçlu bulunmadı.

Eski ABD ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, Rusya Büyükelçisi Sergei Kislyak ile yaptığı görüşmelerde FBI'ya yalan söylemekten suçlu bulundu.

Eski bir Trump kampanyası danışmanı olan George Papadopoulos, FBI'a Ruslarla olan temaslarından yalan söylediğini itiraf etti.

Geçtiğimiz hafta, 2016 ABD seçimlerinde 13 Rus müdahale suçlamasıyla California'lı bir adam Richard Pinedo, kimlik hırsızlığı suçlamasıyla itiraf etti.

Bu hafta Londra merkezli bir avukat Alex van der Zwaan, mahkemede, Ukrayna Adalet Bakanlığı görevinden sorgu düzenlendiğinde, yanlış açıklamalarda bulunmaktan suçlu bulundu.