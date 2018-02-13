Filistinli cesur kızın duruşması ertelendi

Filistinli cesur kız Ahed'in duruşması 11 Mart'a ertelendi. İsrail de askeri mahkemesinin, “Hanzala Cesaret Ödülü” sahibi olan Filistinli cesur kızın Ahed’in, sonra ki duruşma içerisinde 11 Mart’a geri atıldı.

İsrail askeri mahkemesin de, tutuklu yargılanmış olan ve “Hanzala Cesaret Ödülü” sahibi olan Filistinli Ahedet-Temimi’nin 16 duruşması sonrasın da 11 mart ayına kalmasına karar verilmiştir.

İşgal altın da olan Batı Şeria’nın ise Ramallah kenti içerisinde olan Ofer Askeri Mahkemesi içerisinde görülmüş olan duruşma da, bundan sonra olan ise duruşma da 11 Mart’a kadar ertelenmiş olduğu saptandı.

“Filistinli cesur kız” gibi adlandırılan Ahed, 2012 de ağabeyi ise gözaltı altına alınmış olan İsrail askerlerine ise karşı göstermiş olduğu tavır sebebi ile İstanbul da