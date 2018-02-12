İran'da 25 milyon kümes hayvanı itlaf

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İran'da 25 milyon kümes hayvanı itlaf
İran'da 25 milyon kümes hayvanı itlaf admin Tarih: 2018-02-12 Saat: 19:30:27
Güncelleme : 2018-02-12 19:30:27Bu içerik 38 kez okundu.
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İran'da 25 milyon kümes hayvanı itlaf 

İran'da 25 milyon kümes hayvanı itlaf edildi. İran da kuş gribinin tehlikesi sebebi ile 25 milyon üzerinde kümes hayvanının itlaf edildiği saptandı.

İran da ise kuş gribi tehlikesi sebebi ile 25 milyon kümes hayvanın ise itlaf edildiği açıklandı. İran da ise Haber Ajansın da ILNA ile konuşmuş olan Tahran Tavuk ile Yumurtacıların Birliği Başkanın da Nasır Nebipur, ülke de ise meydana gelen son kuş gribinin ise vakaları sebebi ile yaklaşık olarak 25 milyon kümes hayvanının da itlaf edildiği bildirildi.

Nebipur, ise “Yaklaşık olarak 25 milyon tavuğun, şu şekilde ülke içerisin de kümes hayvanlarının ise %40’ı ise halkın sağlığının da korunması sebebi ile itlaf edilmiştir.” Diye söyledi.

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