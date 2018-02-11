İsrail'de gözaltına insanlık zulmü

Tekeli, İsrail'de gözaltında uğradığı insanlık dışı zulmü anlattı. İstanbul da Medeniyet Üniversitesin de Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Tekeli, “Bütün hakkımı istediği zaman, büyükelçi ile avukat ile görüşmek istediğim zaman başka da kötü şartlar sundular.

Çırılçıplak soyarak beni kelepçeleyip buz gibi oda da beklettiler.” Diye söyledi. Tekeli, İstanbul’dan hukukçular ile birlikte bir heyet ile Filistin’e gittiğini Filistin Hakim ve savcıları ile birlikte atölye çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Tekeli, dönüş yolundayken Telaviv de uçağa binerken gözaltına alındığını anlattı. Yaklaşık olarak bir aydır sorgusunun sürdüğünü söyleyen Tekeli, “Binlerce soru sordular, ilk iki gün bildiklerini anlat dediler.

Bir şey anlatmadım sonra da resimlerden, Facebook dan, Whatsapptan hayatımda görmediğim benim ile ilgili ve başkaları ile ilgili resimler getirdiler dedi.