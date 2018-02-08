Müthiş Suriye iddiası

Müthiş Suriye iddiası! 'ABD ve Fransa Esad'a saldırıya hazırlanıyor'. Orta Doğu merkezli de The Middle East Eye haber sitesi içerisinde, ABD ile Fransa da Suriye rejimi ile karşı yeni hava saldırılarının planlamış olduklarını yazmıştır.

Diplomatik de ki kaynakların iddialarına göre haber de bulunan, geçen sene ise Beşar Esad rejimin de “Kimyasal silah” kullanması sebebi ile ABD Başkanı olan Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron’un ise ortak olarak cevap verdiği kararını almış olduğu hatırlatması yapıldı.

The Middle East Eye Haber sitesi içerisinde konuşma da bulunan diplomatik olan kaynakların ise, Fransa ile ABD de Suriye de ise Beşar Esad yönetimine karşı olan saldırı ayarlamaya başlandığını yazmıştır.