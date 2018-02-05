Suriye'de 59 çocuk öldürüldü

Suriye'de geçen ay 59 çocuk öldürüldü. BM de, Suriye içerisinde geçmiş olan ay da 50 çocuğun çatışmalar anında öldürülmüş olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu olan (UNICEF) Orta Doğu ile Kuzey Afirka Bölge Direktörü olan Geert Cappelare, yapmış olduğu yazılı duyurusun da, Ortadoğu ile Kuzey Afrika da olan çatışmalar ile şiddet olayların da, ocak ayı içerisinde “Kahredici seviyede çocuk ölümlerine” sebep olduğunu söyledi.

Çocuklar da ise, sürmüş olan çatışma sıraların da, intihar saldırıları ile, soğukta birde savaştan kurtulmak isteyenlerin de hayatını kaybettiğini dile getiren Cappelaere, “Suriye de çoğalan çatışmalar sebebi ile 59 çocuk son olarak dört hafta içerisinde yaşamını yitirdi.” Diye söyledi.