Peş peşe roketli saldırılar

Kilis ve Reyhanlı'ya peş peşe roketli saldırılar. Kilis ile Hatay da Reyhanlı ilçesi içerisinde eş zamanlı olduğu ve toplam olarak altı roket atıldığı; on bir şahıs ise yara almıştır.

Öğle saatlerin de ise bir yaralının da şehit düştüğü açıklanmıştı. Son dakika da ki haberlere göre de; “ Reyhanlı da üç roket daha atılmıştır, dört şahıs ise yara aldı.

Harekat da ise 14. Gün içerisin de olan, saat ise 10.30 suların da, Suriye de Afrin Bölgesi içerisinde terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı olarak ateş açılmış üç roket Kilis’e üç roket de Hatay da Reyhanlı ilçesi içerisinde düşmüştür. Roketlerin ise ateşlenmiş olduğu Afrin Kırsalın da ise sınır birlikleri içerisin de topçu atışıyla yanıt verdiği açıklandı.