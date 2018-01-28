Makedonya'da Türkçe eğitim sorunları

Makedonya'da Türkçe eğitim sorunları devam ediyor. Makedonya da ise batı içerisinde olan Kırçova da kent de bir lise de Türk öğrencilerin ise eğitimi ile boykot etmesi ülke genelin de her defa söz edilen Türkçe eğitimi sorununun bir defa daha gündeme getirmiş bulunmaktadır.

Yıllar boyunca ise eğitimci ile idari şartların da yetmediği için yakından Makedonyalı Türkler, içerisin de bu defa da Kırçova da ki Mirko Milevski Belediyesin de ki Lisede ise Türkçe eğitimi görmüş olan öğrenciler ile imkanlarının da sağlanmaması sebebi ile şikayetçi olmuştur.

Ülke de ise eğitim içerisin de 2 yarı yıl içerisin de 22 Ocak boyunca başlaması ile öğretmenlerin de eksik maaş almalarının sürmesi ile ulaşım sorunlarının da çözülememiştir.