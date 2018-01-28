Yemen'de hükümet binası ele geçirildi

Yemen'de hükümet binası ele geçirildi. Yemen de ayrılıkçı olan Güney Harekatı içerisinde kurmuş olduğu Siyasi Geçiş Konseyi ile SGK’ya bağlı olan milislerin ise, geçici olarak başkent de Aden de ki hükümet içerisinde binasını ele aldığı iddia edildi.

Adını ise söylemek istememiş olan SGK kaynakları tarafından AA, muhabirine söylemiş olduğu duyurusun da, SGK’ya ait olan güçlerin de Aden de ki hükümet binasını ise ele aldığını söyledi.

Kaynaklar ise, SGK’ya ait olan güçlerin hükümeti ile ilgili olduğu 3. Tugay’ın ise Hurmekser alanın da ki karargahı içerisinde baskın ayarlandığını da ve ele almış olduğunu da saptadı. Bu arada ise Cumhuriyet Hastanesi yetkililerinin de içlerin de sivillerin de olduğu yirmi ölü ile yaralıların da hastane de olduklarını söyledi.