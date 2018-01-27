Rusya'yı kızdıracak hamle geldi

ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle. ABD yönetimi, Rusya da ise Kırım’ı ilhakını desteklemiş oldukları gerekçesi ile 21 şahısın birde dokuz kurumun ise daha yaptırım listesine eklemiştir.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi içerisinde (OFAC) uygulanan açıklama da ise, Rusya da ki Ukrayna da ise istikrar bozucu olan eylemlerden dolayısı ile yaptırımlar da getirilmiş bulunmaktadır.

Yapılan açıklama da ise, Ukrayna da ki toprak bütünlüğü ile bağımsızlığını destek vermek amaçlı sürdüğünü gösteren karar dahili içerisinde 21 şahıs ile 9 kurum ise daha yaptırım uygulanacak olması söylenirken, yaptırım da ise liste içerisine alınmış olan üst düzey de ki Rus yetkili de bulunması da dikkatleri üzerine çekmiştir.