Eski il başkanın 15 yıl hapsi

Tutuklu HDP'li eski il başkanının 15 yıl hapsi istendi. Konya da içlerinde olan HDP İl Başkanlığı yöneticilerinin de olduğu sekizi tutuklu olmak üzere, 13 şahısın ise “Terör örgütü olan PKK/KCK üyesi olması ile propagandasın da yapması suçu ile 15 yıl boyunca hapse mahkum edilmesinin istenmesi ile yargılanmalarına da başlanmıştır.

Konya da ki Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü olan PKK ile örgüt için şehir yapılanması KCK’ya karşı çalışma da bulundu.

Tutuklu sanık olan Erman Akay, ise daha öncesin de vermiş olduğu “PKK’ya karşı girmiş olanların namusuna da girerler. Onlar Müslüman da değiller. Abdullah Öcalan, ise kürt değildir, Ermeni’dir” diye açıklamasını değiştirmek amaçlı olduğunu açıkladı.