Trafo patladı bomba sanıldı

Mardin'de trafo bomba gibi patladı. Afrin de bölge içerisin de terör örgütü olan PYD ile PKK mensupların da, Reyhanlı ilçesini de gözüne kestiren roketli saldırı da yaşamını yitiren Suriyelinin ise cenazesin de, defnedilmek üzere olduğunu ve İdlibe gönderdiği saptandı.

Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesin de, kış mevsimi sebebi ile elektriğin enerjisi ile ısınmanın fazlası dolayısı ile ortaya çıkan çok enerji yüklü, olan dışarı da ise müdahale de bulunulduğu trafo ile panolar da yanması ile devre dışı kalmasına sebep olmaktadır.

Son olarak ise Mardin de Mazıdağı ilçesi içerisin de insanların sigortasını da dışarıda bırakması nedeni ile Karşıyaka da mahallesini beslemekte olan 400 KVA gücünde olan trafoya bağlı pano yanarak kullanılmaz hale geldi.