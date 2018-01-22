Zeytin Dalı Harekatı

'Zeytin Dalı Harekatı' ikinci gününde. TSK da Afrin de devam ettirilen Zeytin Dalı Harekatın da ikinci gün içerisin de Afrin bölgesine girmiş olan Özgür Suriye Ordusunun, karadan geniş kapsamlı olan operasyon başlatmış bulunmaktadır.

Askeri kaynaklar ise, TSK da ki tankların ÖSO güçlerine destek vermek amaçlı olduğunu dile getirdi. Birde sınır içerisin de terör hedeflerinin de topçu atışlarıyla vurulacak olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığın da, Suriye de komşu ülkelere ise bilgi verilmesi olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri ise “Zeytin Dalı Harekatın da” ikinci gün içerisin de dün belirlenmiş olan 113 terör hedefinden kaynaklı 108’i ise başarı ile vurulmuş olduğunu birde teröristler ile büyük kayıp verdirilmiş olduğunu söyledi.