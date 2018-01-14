2 aile arasında silahlı kavga

İki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı. Mardin de ise Artuklu ilçesi içerisin de olan Suriye sınırı kapsamın da olan Hatunlu Köyü içerisin de iki aile içlerin de arazi anlaşmazlığı sebebi ile çıkmış olan silahlı kavga oluştu.

Silah, sopa ile taşların da kullanılmış olduğu çatışma sırasın da, ikisi bayan olmak üzere on şahıs yara almıştır. Merkez Artuklu ilçesi içerisin de Suriye sınırı yakının da olan Hatunlu Köyün de bugün iki ailenin içlerin de çıkmış olan kavga sebebi ise arazi anlaşmazlığı olduğu ve bu yüzden kaynaklandığı meydana çıktı.

Tartışmanın ise çoğalması ile çatışma esnasın da, Abdulvahap A.,43 Ammar A., 21 Abdurezzak A., 34 Erkan A., 36 Nuray A., 30 ve Suriyeli İbrahim Ali 55, İbrahim Şerif 19, Berna Ali 36 ile adları daha bilinmeyen iki şahıs ise yara aldı.