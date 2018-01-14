20 yaşında büyük servet

20 yaşında lotodan servet kazandı. Tarihinde ikinci oldu ABD da Florida eyaleti de yaşamını sürdüren Shane Missler 20 adlı bir gencin, ülke içerisin de en fazla şans oyunu olan Mega Millions’dan olan 450 milyonluk dolar elde etti.

Shane Missler’in kazanmış olduğu ikramiye ile bir tek şahıs tarafından kazanılmış olduğu 2. Büyük bir ikramiye gerçekleşti. Loto da ise şansını kullanmak istemiş olan Missler, oynamış olduğu şans oyunu içerisin de beş sayıyı da bilmesi üzerine kazandığı saptandı.

Genç yaşında bir an içerisin de zengin olduğu ve talihli bir, etap içerisin de kazanmış olduğu ikramiye de ise 282 milyon dolarını elde edecek. Geçen yıl ise Florida’ya yerleşmiş olan Missler, liseyi de tamamladıktan sonra çoğu işte çalışmıştır. Sonrada en son girmiş olduğu işten ise geçen hafta üzerinde istifa etti.