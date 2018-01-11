Karakoldan kaçtı

Karakoldan böyle kaçtı. Erzurum da İspir ilçesi içerisin de yaşanan bir olay da Göçbağlar köyün de büyükbaş hayvan hırsızlığı nedeni ile yakalanmış olan birde gözaltı altına alınmış olan Olcay Alkan’ın, 27 karakol içerisin de nezaret de ki demir parmaklıkları eğdiği ve bu şekilde firari olmuştur.

Kaçış anı ise karakol da ki güvenlik kameraların da görüntülenmekte olan Olcay Alkan, kayınpederinin ise evinin içerisin de saklamış olduğu buzdolabının arka kısmına saklanmış şekilde bulundu.

Oolay ise geçmiş olan 20 Aralık günün de Göçbağlar köyü içerisin de olan Mustafa ile İmdat Alkana, ait olduğu ahırda ortaya çıktı. Çalmış oldukları büyükbaş hayvanlarının ise minibüslerine koydukları ve kaçmış olan dört şahısın, da kısa süre sarfında yakalanmış bulunmaktadırlar.