Adana ve Urfa kebebına rakip

Adana ve Urfa’nın kebabına Çorum'dan rakip. Türkiye’nin en meşhur kuruyemişi bulunan Çorum leblebisi, kuruyemiş kimliğin den ayrılarak kebap olarak sofları süsledi.

Çorum da Emre Çıtak, isimli genç bir girişimci üretmiş olduğu leblebili kebap ile Adana ile Urfa’nın ünlü kebapçılarına rakip görüldü. Az yağlı dana kıyma, soğan, pul biber, sarımsak, ekmek, kimyon, karabiber, tuz ve leblebi karışımın dan yapılan kebap yiyenlerden tam not aldı.

Leblebili kebap hakkın da bilgi veren ikinci bahar lokantası genel müdürü Emre Çıtak, yöre yöre gezdiğini belirtip, her yörenin kendine has kebabı ile pidesi olduğunu gördüğünü söyledi.

Antep’in fıstıklı kebabı olduğunu söyleyen Çıtak, “Bizim de meşhur Çorum leblebimiz var diye düşünerek kebaba leblebi kattık. İnsanlardan güzel, olumlu tepkiler aldık” dedi. 8