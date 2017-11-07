Ucuz et satışı başladı

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Ucuz et satışı başladı
Ucuz et satışı başladı admin Tarih: 2017-11-07 Saat: 00:12:47
Güncelleme : 2017-11-07 00:12:47Bu içerik 298 kez okundu.
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Ucuz et satışı başladı 

BİM'den 'ucuz et' satışı ile ilgili açıklama. Türkiye Genelin de “Ucuz et” satışı yapan 2 marketten biri olan Bim “bugünden itibaren tüm mağazalar da satışa başlamıştır.

Kıymanın kilosu 29 TL 

Et ve Süt Kurumu, kıymanın kg 29 lira, kuşbaşının ise 31 liradan satmak için başvuran sekiz firma arasın da “A 101” ile “BİM” firması ile sözleşme yapıldığı açıklanmıştı.

500 gramlık ambalajlar var 

Et ve Süt Kurumu ile 01.11.2017 tarihlerin de yapılan sözleşmeye göre Kurumdan tedarik edilen Karga etler, tedarekçi firmalarımız tarafından Kuşbaşı ile Kıyma halinde 500 gramlık ambalajlar da hazırlanarak bugünden itibaren satışa sunulmuştur.

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