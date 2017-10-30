Çiplik kartında yeni sistem

Çipli kimlik kartlarıyla ilgili yeni gelişme. Çipli kimlik kartlarının teslim edilme süresinin bir haftaya düşürüldüğü açıklandı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, çipli kimlik kartlarının teslim süresinin kısaldığını bildirdi.

Biyometrik kontrolü yapılacak

Güner, nüfus ve vatandaşlık işleri ve ilçe müdürlüklerinden yapılan çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularını biyometrik veri kontrol bölümün de değerlendirildiğini söyledi.

10 milyon kişi aldı

10 milyonu aşan insanın çipli kimlik kartlarını aldığını söyleyen Güner, “Eğer bugün Türkiye de 10 milyon kimlik kartı varsa 10 milyon biyometrik veri bulunmaktadır.” Yani parmak izi, fotoğraf var sahteciliği önlemek için bu girişimde bulunulduğu