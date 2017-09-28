Patrona şeker, çalışana zehir

“Uzat elini Türkiye” sloganları ile kar üstüne kar katan Şeker Bank işçi düşmanı uygulamaları ile çalışanlarına, personeline, emekçilerine adeta “ Uzat boynunu ekmekçi ” diyor.

Bankada çalışanların çalışma koşulları

Geçen günlerde çalışan işçilerine “Köle muamelesi” yapan Şeker Bank’ın, iki çalışanı Banka da yaşanan Hak İhlallerini Baskıcı yönetimi anlattılar. Türkiye’nin tüm emekçiler gibi işçi sınıfından olan bankacıların da çalışma koşulları giderek zorlaşmaktadır.

Şeker Bank bir duyuru yayınladı

Şeker Bank Genel Müdürlüğün de yayınlanan bir duyuru da emekçilere “yoğun hedef gerçekleştirme çalışmalarına yardımcı olabilmek” için iş yerin de haksız uygulama yapıldığı söylenmektedir. Emekçilerin iş yerin de ki molalarını verimli kullanabilmeleri için Turnike giriş ve çıkışları belli saatlerde yasaklanmaktadır.