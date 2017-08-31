Almanya’dan yeni Türkiye kararı

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Almanya’dan yeni Türkiye kararı
Almanya’dan yeni Türkiye kararı admin Tarih: 2017-08-31 Saat: 20:47:53
Güncelleme : 2017-08-31 20:47:53Bu içerik 298 kez okundu.
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Almanya’dan yeni Türkiye kararı

Almanya Başbakanı olan Merkel tarafından bugün bir karar açıklandı. Uzun süredir bir tartışma konusu haline gelmiş olan Gümrük Birliği  genişlemesi olayında Türkiye genişleme olayını istiyordu ancak Almanya ekonomik olarak Türkiye’ye yardım yapılmamasını isteyince Türkiye yararına olan hiçbir şeyi istemiyor.

Anlaşmaya  engel olmak istiyor

 Bu nedenle de diğer ülkelerden de bu konuda  ülkemize karşı bir tavır alınmasını istiyor. Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye AB arasında Gümrük Birliği'nin genişletilmesini  konusunda veto kararını açıkladı.

Veto ettiğini açıkladı

Veto etmek yani kabul etmemek, engellemek, karşı çıkmak kısaca işe çomak sokmak diyebiliriz. Bu konuda kararını AB Komisyonu Başkanı Juncker'a bildirdi. Çarşamba gününde bildirilen bu karar konusunda Türkiye tarafından henüz bir açıklama gelmedi ancak Almanya her alanda Türkiye’ye karşı olmaya başladı.

 

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