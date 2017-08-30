İşçiler eylem sonrasında başarıya ulaştı

Zonguldak’ta meydana gelen bu olayda işçiler tarafından 2 aydır maaş alamadıkları konusunda şikayetler geliyordu ki bayram öncesinde maaşlarını almak isteyen işçiler en sonunda isyan ettiler ve bir eylem yapmak istediler.

9 saat eylem yaptılar

TOKİ konutları inşaatında çalışan taşeron işçiler bayram öncesi 2 aylık ücretlerinin verilmediğini açıkladı. Bu nedenden dolayı iş bırakarak vincin kulesine çıkan işçiler eylem yapmaya başladı. Patronları ise eylemi görüp eylem sonrasında işçilerin alacakları para konusunda ödeme sözü verdi. Eylem tam 9 saat boyunca devam etti. Maaşlarını alamayan işçiler haklı olarak haklarını aradılar. 9 saat boyunca eylem yapan işçiler en sonunda sözü alınca indiler.

160 bin TL ödenmesi gerek

İşçilerin toplam alacağı ücret ise 160 bin TL olup bu firmanın bu parayı ödemeye söz verdiği açıklandı ancak bu konunun devamı nasıl olur belli değil. Polis ise eylem yapan kişiler indikten sonra gözaltı yaptı ve bu şahısları merkeze götürdü.