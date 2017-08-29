İzmir’de makilik alanda yangın başladı

İzmir Selçuk ilçesinde meydana gelen yangın makilik alanda olması nedeniyle kısa bir süre içerisinde çok büyük bir alanı kapsadı. Yangın sebebi konusunda ise bölgede bulunan elektrik hatlarından olabileceği söyleniyor ancak yangın sebebi için henüz net bir şey olmadığı için şimdilik net bir şey söylenemez.

Makilin alanda başladı

Makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile bir anda çok geniş bir alana yayıldı. Kısa süre içerisinde etkisi 2 katına çıkan yangın rüzgarın alevleri hızla ilerletmesi sonrasında çok geniş bir alanda yangın devam etti.

Kısa bir zamanda çok alana yayıldı

Kısa bir süre içerisinde gerçekleşen tüm bu olaylara 2 tane helikopter, 1 tane yangın söndürme uçağı, sayısı belli olmayan arazöz ve itfaiye ekipleriyle birlikte orman ekipleri bölgede yangına müdahale ediyor. Bu konuda çalışmalar devam ederken yangının yakınında bulunan yerleşim yerlerine de uyarı gönderildi ve çevrede güvenlik önlemi alındı.