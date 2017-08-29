İzmir’de makilik alanda yangın başladı

Anasayfa YEREL İzmir’de makilik alanda yangın başladı
İzmir’de makilik alanda yangın başladı
İzmir’de makilik alanda yangın başladı admin Tarih: 2017-08-29 Saat: 20:36:57
Güncelleme : 2017-08-29 20:36:57Bu içerik 332 kez okundu.
Reklam

İzmir’de makilik alanda yangın başladı

İzmir Selçuk ilçesinde meydana gelen yangın makilik alanda olması nedeniyle kısa bir süre içerisinde çok büyük bir alanı kapsadı. Yangın sebebi konusunda ise bölgede bulunan elektrik hatlarından olabileceği söyleniyor ancak yangın sebebi için henüz net bir şey olmadığı için şimdilik net bir şey söylenemez.

Makilin alanda başladı

Makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile bir anda çok geniş bir alana yayıldı. Kısa süre içerisinde etkisi 2 katına çıkan yangın rüzgarın alevleri hızla ilerletmesi sonrasında  çok geniş bir alanda yangın devam etti.

Kısa bir zamanda çok alana yayıldı

Kısa bir süre içerisinde gerçekleşen tüm bu olaylara 2 tane helikopter, 1 tane yangın söndürme uçağı, sayısı belli olmayan arazöz ve itfaiye ekipleriyle birlikte orman ekipleri bölgede yangına müdahale ediyor. Bu konuda çalışmalar devam ederken yangının yakınında bulunan yerleşim yerlerine de uyarı gönderildi ve çevrede güvenlik önlemi alındı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır