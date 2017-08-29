Sahilde güneşlendiği esnada öldü

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Sahilde güneşlendiği esnada öldü
Sahilde güneşlendiği esnada öldü admin Tarih: 2017-08-29 Saat: 20:33:47
Güncelleme : 2017-08-29 20:33:47Bu içerik 279 kez okundu.
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Sahilde güneşlendiği esnada öldü

Kocaeli ilinde meydana gelen bu olayda 60 yaşında olan yaşlı bir adam sahilde güneşlendiği esnada hayatını kaybetti ancak durumu fark eden kişiler oldukça geç fark etti. Yaşlı adamın olay yerinde yakını var mıydı yok muydu bilinmiyor ancak onu fark edenler sahilde olan vatandaşlardı.

Darıca Sahilinde yaşandı

Darıca sahilinde meydana gelen olayda bir örtü üzerine uzanarak güneşlenen kişiden bir anda orada bulunan kişiler şüphe duymaya başladı çünkü tepki vermediği için uzun süre hareket etmeyen adam bir anda ölü olduğu fark edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrol ettiklerinde şahsın öldüğünü bildirdiler.

60 yaşındaydı

Hüseyin Kekeç adındaki şahsın ölüm sebebi ise sağlık ekibinin iddialarına göre kalp krizi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Bu şekilde olmuş olabileceği açıklandı. Bunun dışında bir şey olduğu zaman zaten otopsi sonrasında kesin olarak açılanacaktır. Şimdilik adamın cesedi otopsi yapılması için hastaneye gönderildi. 

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