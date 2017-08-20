Aksaray’da bir işçi hayatını kaybetti

Son zamanlarda artış gösteren iş kazaları artık birer iş cinayetine dönüyor. Aksaray ilinde meydana gelen bu olayda bir inşaat işçisi duvara ısı yalıtımı yapmaktayken bir anda 3.kattan düşerek hayatını kaybetti. 39 yaşında olan Hasan Şimşek düştükten sonra oldukça yüksek olması nedeniyle hayata tutunamadı.

İlk müdahalesi yapıldı

Aratol Bahçeli Mahallesi'ndeki bulunan inşaatta yaşanan bu olayda duvara ısı yalıtımı konusunda çalışan Şimşek düştüğünde ağır yaralıydı. O sırada hemen arkadaşları tarafından acil ekipleri arandı ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak hemen burada ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesi yapılmasına rağmen maalesef ki kurtarılamadı.

Morga alındı

Şimşek’in cesedi ise şimdi morga alınarak ailesine teslim edilmek için bekletiliyor. Otopsi işlemleri konusunda herhangi bir bilgi yok. Otopsi yapılması konusunda açıklama gelmedi. Morga alındı ve bekletiliyor.