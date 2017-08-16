Erken seçim meselesine nokta koyuldu

Erken seçim yapılıp yapılmayacağı konusunda bir sonuca varıldı ve bu sonuçtan da şaşılmayacağı karar verildi. AKP İstanbul milletvekili Mustafa Şentop tarafından gelen açıklama “Şu an arkasında çok güçlü bir parlamento desteği olup buna ek olarak millet desteği olan bir hükümet var ki bunlara bağlı olarak seçimlerin hepsi vaktinde olacak. Erken seçim gibi bir durum söz konusu değil.” diyerek bir açıklama geldi.

Seçimler tarihlerinde olacak

Çerkezköy’ü ziyaret ettiği zaman bir açıklama yaparak bu konuya da açıklık getirdi. Uzun süredir gündemde olan ve merak konusu haline gelen erken seçim iddiaları konusunda çok net bir açıklama yaptı. Seçimlerin zamanında yapılmasını bir prensip olarak görüp bu konuda herhangi bir farklı düşünce olmadığını belirtti. Seçim 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak.