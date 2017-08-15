Bayram Tatili 10 Gün

Uzun bir süredir tartışma konusu olan bayram tatili meselesi en sonunda bir çözüme kavuşturuldu. Bayram tatili konusunda öncelikle bakanlar tarafından net bir açıklama yapılmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar ulaşan bu konuda Erdoğan uygun olduğu takdirde uzatılmasını uygun bulunca hemen bakanlar harekete geçti ve planlamalar yapıldı.

Bayram tatili meselesi çözüldü

Bekir Bozdağ tarafından gelen açıklamada bayram tatilinin 10 gün olduğu resmi şekilde bildirildi. Bakanlar Kurulu bugün bu konu için toplanmıştı. Kurula başkan olarak da Erdoğan’da katıldı. Toplantı bitince de kameralara açıklama yapılması beklendi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından kurulda verilen karar konusunda açıklamasını yaptı.

Planlama bu şekilde

Kurban Bayramı alınan karar sonrasında 28 – 29 Ağustos tam gün 31 Ağustos yarım gün idari bir şekilde tatil yapıldı. Köprü ve otoyollar da 30 Ağustos ve 5 Eylül günleri arasında ücretsiz olarak kullanılabilecek. Bir yandan da emekli maaşları bayram öncesinde ödenecek.