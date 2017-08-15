Bayram Tatili 10 Gün

Anasayfa YEREL Bayram Tatili 10 Gün
Bayram Tatili 10 Gün
Bayram Tatili 10 Gün admin Tarih: 2017-08-15 Saat: 18:46:26
Güncelleme : 2017-08-15 18:46:26Bu içerik 472 kez okundu.
Reklam

Bayram Tatili 10 Gün

Uzun bir süredir tartışma konusu olan bayram tatili meselesi en sonunda bir çözüme kavuşturuldu. Bayram tatili konusunda öncelikle bakanlar tarafından net bir açıklama yapılmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar ulaşan bu konuda Erdoğan uygun olduğu takdirde uzatılmasını uygun bulunca hemen bakanlar harekete geçti ve planlamalar yapıldı.

Bayram tatili meselesi çözüldü

 Bekir Bozdağ  tarafından gelen açıklamada bayram tatilinin 10 gün olduğu resmi şekilde bildirildi. Bakanlar Kurulu bugün bu konu için toplanmıştı. Kurula başkan olarak da Erdoğan’da katıldı. Toplantı bitince de kameralara açıklama yapılması beklendi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından kurulda verilen karar konusunda açıklamasını yaptı.

Planlama bu şekilde       

 Kurban Bayramı alınan karar sonrasında 28 – 29 Ağustos tam gün 31 Ağustos yarım gün idari bir şekilde tatil yapıldı. Köprü ve otoyollar da 30 Ağustos ve 5 Eylül günleri arasında ücretsiz olarak kullanılabilecek. Bir yandan da emekli maaşları bayram öncesinde ödenecek. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır