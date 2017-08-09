Edirne’de ormanlık alandaki yangın söndürüldü

Edirne Keşan ilçesinde meydana gelen yangın ormanlık alanda olması nedeniyle kısa süre içerisinde büyük bir alanı kaplamaya başladı. Ormanlık alanda başlayan bu yangın hemen kontrol altına alınmaya başlandı.

2 saatte söndürüldü

Yangına müdahaleler en sonunda bir işe yaradı ve yangın kontrol altına alınması başarıldı. Saat 18.00 gibi başlayan yangın ormanlık alanda olunca büyük sorun yaşandı. Yangının sebebi ise henüz tespit edilemedi. Yangının söndürülmesi ile soğutma çalışmaları başlarken bir yandan da yanına sebep olunan durum araştırılmaya devam ediliyor.

4 hektarlık alan yok oldu

Yangına müdahale edilmesi için Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, greyder ve iş makineleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın 2 saat içerisinde söndürülerek çok fazla yayılmadan durduruldu. Yangın sonrası 4 hektarlık bir alan zarar görerek küle döndü.