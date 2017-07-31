Sıcaklar yine yakıp kavuracak

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Sıcaklar yine yakıp kavuracak
Sıcaklar yine yakıp kavuracak admin Tarih: 2017-07-31 Saat: 22:37:01
Güncelleme : 2017-07-31 22:37:01Bu içerik 518 kez okundu.
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Sıcaklar yine yakıp kavuracak

Bir gün hava sıcaklıklarında ani düşüşler yaşanırken bir anda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabiliyor. Mevsim anormalliklerinin artış gösterdiği şu günlerde meteoroloji tarafından gelen bir açıklama ile 5 ilde aşırı sıcaklıkların etkin olacağı bildirildi. Bu illerde yaşayanların dikkatli olunması istendi.

Mevsim anormallikleri

Hava sıcaklıklarının yüksek olacağı iller Adıyaman'da 42, Elazığ ve Bingöl'de 40, Malatya ve Dersim'de 39 derece olarak açıklandı. Bu illerde yaşayanların yüksek sıcaklıklara hazırlıklı olmaları ve gerekmediği zaman da 10.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamaları istendi.  Çok gerek olmadığı zaman bu zamanlarda dışarı çıkılmaması talep edilirken dışarı çıkmak zorunda olanlarında güneşi kesecek eşyalar kullanılması talep ediliyor.

Kaç gün böyle sürecek bilinmiyor

 Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik olarak hastalıkları olan kişiler bu sıcaklarda ciddi problemler yaşayabilir. Dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması isteniyor. Bu illerde sıcaklıklar olması gerekenden 4 veya 5 derece daha fazla olması bekleniyor. 

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