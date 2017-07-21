Ege denizinde deprem

Ege denizinde yaşanan depremde birçok şehirde bulunan vatandaşlar panikledi. Hemen AFAD ekipleri olay yerine giderek oraya ulaştı. AFAD tarafından açıklananlara göre depremin şiddeti 6,3 olarak açıklandı.

Farklı istatistikler var

Yerin tam 10 km altından oluşan deprem için Kandilli rasathanesi ise depremin şiddetini 6,2 olarak açıklayıp depremin yerin 5 km altında olduğunu açıkladı. Yunanistan ise depremin 6,6 olarak açıkladı. Deprem sonrasında hemen Muğla Valiliği tarafından bir açıklama geldi ve açıklamaya göre depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Sadece bazı yerlerde maddi kayıplar var. Deprem merkezi olarak ise Bodrum olarak gösterildi. Denizde meydana gelen depremde herhangi bir şekilde bir can kaybı yaşanmadı.

Bodrum en güvenli yer olarak iddia ediliyor

Depremi en çok hisseden Bodrum olarak tespit edildi. Bazı kişiler ise deprem korkusu ve paniği nedeniyle camdan veya balkondan atlayarak kendisini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar ise hastane tavanında meydana gelen hasardan dolayı dışarıda tedaviye alındı. Depremden sonra da vatandaş kendisini sahile atarak geceyi orada geçirdi.