İstanbul sular altında kaldı

Meteorolojiden gelen açıklama da sağanak yağışın geleceği söylenmesine rağmen herhangi bir önlem alınmayınca birçok kişi bu konuda açıklama yaptı. Özellikle sosyal medya üzerinden altyapıya gelen yorumlar oldukça ağır oldu. Halkın zararı ise maddi olarak aşırı olurken manevi olarak da neredeyse 1.50 santimetreye kadar ulaşan bu yağmurun İstanbul gibi gelişmiş bir kenti böyle esir alması herkesi şaşırttı. Altyapısında büyük problem olan İstanbul ili bu olaydan sonra büyük altyapı çalışmalarına başlaması gerekiyor.

Sağanak yağış etkiledi

Batı Karadeniz kısmında da fırtına hayatı felç ederken açıklamalar da doğal afet olduğu ve araçlarla dışarı çıkılmaması gerektiği söylendi ancak araçların birçoğu sular altında kaldı. Bazıları caddelerde su ile birlikte başka yerlere doğru sürüklendi.

Uyarı gelmişti

Meteoroloji tarafından gelen uyarılar oldukça ciddi olup sağanak yağış beklendiği açıklanıyordu. Halk da bu konuda uyarılmıştı ancak halkın alabileceği bir önlem yoktu.