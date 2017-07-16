Oğlunu vatan haini diyerek öldürdü

Bursa Merkez Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda bir baba oğlunun uyuşturucu bağımlısı olması ve vatan haini olması nedeniyle öldürdü. Uyuşturucu bağımlısı oğluyla tartışmaya giren baba bir anda tabancasıyla oğlunu vurarak öldürdü. Mahkemeye çıkarıldığında ise oğlunun vatan haini ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek kendini savundu.

1 ay önce çıkmıştı

İsmet Öztürk adındaki adam kanser hastası olup merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mert Sokak'taki bir evde ikamet etmektedir. 1 ay kadar önce cezaevindeyken ceza süresi dolan baba cezaevinden çıktı. Oğlunun uyuşturucu kullanması nedeniyle tartışmaya başlayan baba oğlunu öldürdü. Kullandığı tabancanın da ruhsatı yoktu.

Olay yerinde öldü

4 defa ateş ettikten sonra ancak duran şahıs diğer aile bireylerinin olayı acile ve polise bildirmesi sonucunda hemen sağlık ekipleri geldi. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Öztürk adındaki gencin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şahıs mahkemeye çıkarıldı. Pişman olduğunu, oğlunun vata haini olduğunu ve uyuşturucu kullandığını açıkladı. 4 tane kardeşi vardı.